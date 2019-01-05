習近平講話弄巧成拙！ 法媒：助蔡英文凝聚台灣意識

2019-01-05 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平2日的「一國兩制」的言論，總統蔡英文當天隨即強硬回應，在台灣獲積極響應，蔡英文人氣一夕間急升。法國媒體認為，習近平的對台講話嚴重誤判，原意打擊蔡英文和獨派，卻是弄巧成拙，完全是反面效果，有助於凝聚台灣人民意識。

《法國國際廣播電台》報導，雖然習近平對台講話並無多少新意，但卻將一向模糊的「九二共識」意涵縮小，明確說成「求同存異，謀求國家統一」，同時警告不排除「武力統一」，甚至還將在香港遭遇重挫的「一國兩制」，拿來當成兩岸探索「兩制的台灣方案」，當下國民黨立即澄清與北京在「九二共識」認知上的重大區別，蔡英文更是即時性的強硬反擊。

報導提到，習近平明顯有著很強的壓迫感，有一種迫使對方遲早就範的威脅，拚命壓縮台灣空間的做法，反而逼得蔡英文「絕地反擊」，蔡明確表示：「不接受九二共識，反對一國兩制」，而民調也有超過70%的台灣人反對一國兩制，反對現在談判統一。

《法國國際廣播電台》分析，習近平的對台講話，不僅幫助了蔡英文，也似乎有助於台灣人民加深對自己境遇的認識，比起所有的許諾，他們已經認為擁有的自由為大，不可一日沒有。

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