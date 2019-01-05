正妹議員被挖出亂髮熱舞影片 有心人抹黑不成反幫對方圈粉

2019-01-05 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨政壇新星科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）去年在拿下紐約州第14區民主黨國會初選，成為最年輕的女眾議員，不過近日網路上流傳一段科特茲大學時期披頭散髮跳舞的影片，有人企圖抹黑但沒想到卻引來反效果，這段影片大受民眾喜愛，紛紛表示「很有趣」、「好青春」。

綜合外媒報導，推特用戶「AnonymousQ」在網路上發出科特茲在就讀波士頓大學期間，與朋友在樓頂跳舞，約30秒的影片，更寫下「這是美國最受歡迎、無所不知的眾議員，共和黨人都像她一樣，如傻瓜般無知」，企圖抹黑科特茲。

但沒想到這波抹黑完全沒有攻擊力，網友看到影片紛紛回覆「跳舞有什麼不對？」、「這讓我更喜歡她」、「她太可愛了」，更有網友說：「我原本不認識她，但看到這支影片我馬上去追蹤了她的臉書及推特。」另有網友表示，羞辱別人學生時期跳舞的影片，這顯然是保守派會做的事。

對此科特茲拍攝一部跳舞影片回應，影片一開始她俏皮的指著鏡頭，便開始在辦公室門口扭動身體，雖然片長才11秒，但吸引了56萬個讚及近12萬人轉發，她寫下「我聽說共和黨認為女性跳舞是可恥的，等著看女議員們也開始跳舞！」

...High School video of Alexandria Ocasio-Cortez -- Congratulations New York! pic.twitter.com/VSKdUImhZj — Dan Jordan （@realdanjordan） 2019年1月2日

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.



Wait till they find out Congresswomen dance too! ????????



Have a great weekend everyone :） pic.twitter.com/9y6ALOw4F6 — Alexandria Ocasio-Cortez （@AOC） 2019年1月4日

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