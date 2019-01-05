80萬名員工等不到薪水 美聯邦高官卻爽加薪

2019-01-05 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕美墨圍牆爭議導致美國聯邦政府持續關閉，數十萬名聯邦員工被迫放無薪假或做白工，但副總統彭斯（Mike Pence）、內閣秘書等高官此時卻可以享受加薪，根據聯邦人事管理局的文件指出，若無立法阻止，加薪案將於1月5日生效。

綜合外媒報導，因美國政府部分關閉，目前約有45萬名聯邦雇員無薪工作，另有38萬名員工被迫休假，然而由於去年12月21日國會未通過聯邦機構預算案，也未重新延長凍結行政部門高級官員加薪法案，因此從2013年起積欠的增加薪資，將於下週匯入高級官員的戶頭。

報導表示，以副總統彭斯為例，其目前年薪為23萬0700美元（新台幣約710萬元），加薪後變為24萬3500美元（新台幣約750萬元）；內閣秘書年薪也將從19萬9700美元（新台幣約610萬元）達到21萬0700美元（新台幣約650萬元）；副祕書則從年薪17萬9700美元（新台幣約550萬元）增加至18萬9600美元（新台幣約580萬元）。

報導提及，彭斯表示，在政府關閉期間，他不會接受這筆加薪。總統川普透露，他「可能會」考慮永久，或是僅在聯邦政府關閉期間取消加薪，但他早在12月底就簽署取消聯邦雇員加薪2.1%的行政命令。

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