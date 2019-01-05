哈紹吉案首開庭5嫌被求處死刑 聯合國呼籲「不夠」

2019-01-05 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕華郵記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）被殺一案，沙烏地阿拉伯利雅德（Riyadh）法院3日首度開庭，沙國檢方對11名嫌犯中「直接涉案」的5嫌求處死刑。這次庭訊未對大眾或媒體開放，暫不確定下次開庭日期及審理時長。

《沙烏地新聞社》（Saudi Press Agency）報導，11名涉嫌殺害哈紹吉的嫌犯在利雅德首度出庭受審，但在檢方聲明中未提及被告姓名或在案件中的角色，僅表示沙國檢察官對其中5名涉嫌直接參與謀殺的被告求處死刑。此外聲明中也提及，檢方曾2度致函土耳其當局提供相關證據協助調查，但一直未獲得回應。

《半島電視台》報導，國際特赦組織中東總監哈迪德（Samah Hadid）日前表示，「有鑑於沙國當局可能參與哈紹吉命案，及沙烏地阿拉伯的司法系統缺乏獨立性，任何調查和審判的公正性都將受到質疑」，因此這起謀殺案應交由聯合國領導的團隊進行獨立調查。

聯合國人權理事會發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）也強調由沙國進行審判是「不夠的」，並再次重申呼籲採行「國際參與式」的獨立調查。

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