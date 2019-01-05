不想讓中國成最大贏家...川普再對蘋果喊話

2019-01-05 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技大廠蘋果調降財測引發市場動盪，執行長庫克直言，主要是受中國經濟放緩影響，導致銷售量不如預期。對此，美國總統川普對再對庫克喊話，希望他能將產線搬回美國。

川普向來以「美國優先」為號召，不斷呼籲本土企業將產線搬回美國，製造更多就業機會。他在當地時間週五公開喊話，「蘋果在中國製造產品，我要對我的朋友庫克說，回到美國生產吧，中國是蘋果最大的受益者，不是我們」、「我現在在乎的只有美國，我希望這些大公司能夠回家，我要蘋果在美國生產iPhone和其它好東西。」

《CNN》報導，iPhone的生產是經由一道道複雜且遍布全球的供應鏈形成，要求蘋果撤出中國不但困難，可能性也不高，即便成真，美國較為昂貴的人力和產線將大幅增加產品的價格。維德布什證券董事總經理Dan Ives直言，「等到蘋果在美生產更多iPhone之前，人類可能已經登陸火星了，一切都是基於供應鏈成本的考量。」

蘋果自2007年首代iPhone問世後首度調降財測，庫克在致投資人信函中表示，因為iPhone新機銷售低於預期，加上中國經濟疲軟，調降會計年度第一季（截至去年12月底）營收目標，由890億美元至930億美元區間降至約840億美元。

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