曾為兒子出櫃崩潰... 地方媽媽現在幫同志主婚

2019-01-05 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國一位母親在次子出櫃後，起初無法接受，但花了3年時間理解並改變看法，現在她不僅予以支持，還公開表示願意代表同性戀者的母親出席婚禮，同時身為民事庭認可的牧師，她目前已幫10對同志伴侶主持婚禮。

綜合外媒報導，55歲的莎拉（Sara Cunningham）有2個兒子，次子於2011年公開出櫃，身為虔誠基督教浸信會徒的莎拉，一開始無法接受兒子的性向，曾藉由祈禱和禁食，甚至羞辱兒子或逼他燒掉日記，試圖讓兒子「恢復正常」。但3年後，莎拉偶然間得知LGBTQ族群自殺率極高，於是開始嘗試接觸理解，並和丈夫、兒子一起參加同志遊行，才發現自己多年的排斥，其實出自恐懼和無知。

報導表示，莎拉次年配戴寫有「免費的老媽抱抱」（Free Mom Hugs）自製徽章參加遊行，2017年更以此創立支援LGBTQ的非營利組織。當她去年7月得知，一對同性戀者的父母拒絕參加婚禮後，在臉書寫道「如果你的生母不會參加你的同性婚禮，而你需要一個母親的話，就聯絡我吧！我會去的，當你最大的粉絲，還會帶著婚禮泡泡。」

報導提及，不再認同「同性戀可恥」言論的莎拉，已經離開教會，但因為牧師身分仍有效，所以她已協助見證10場同性婚姻。莎拉的次子帕克（Parker Cunningham）表示，自己的母親所能給予最簡單卻也最強大的禮物，即是提醒每個人都值得被愛。

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