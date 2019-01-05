《紐時》爆料美下任國防部長人選 川普再批「假新聞」

2019-01-05 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國前國防部長馬提斯（Jim Mattis）元旦離職後，職務由副部長夏納翰（Patrick Shanahan）代理。《紐約時報》報導，美國總統川普屬意由前民主黨參議員韋伯接任部長，此消息遭川普否認，稱自己根本不認識韋伯，再轟《紐時》的報導是「假新聞」。

《紐約時報》3日報導，3名川普政府匿名官員透露，韋伯曾是雷根政府時期的美國海軍部長，川普正考慮由他擔任下一任國防部長，還提到副總統彭斯和白宮代理幕僚長已經與韋伯接觸。

川普當地時間4日在推特發文否認，指《紐時》報導韋伯可能擔任下一任國防部長的消息是「假新聞」。川普說，「我敢說韋伯是一名好人，但我不僅不認識他，連面都沒見過，代理部長夏納翰表現得相當出色！」

馬提斯因與川普理念不合決定去職，他在致五角大廈的告別信中指出：「在時局最艱難的時刻，我們部門被證明是最強健的。所以要對我們國家有信心及挺住，與我們的邦盟一起對抗我們的敵人。」

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