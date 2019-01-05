中國簡體假鈔「練功券」流竄 美國店家紛紛受害

2019-01-05 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕假美鈔「練功券」流竄美國，日前美國警方接獲一間麥當勞通報，有人以假鈔消費，該地區更陸續出現受害店家，警方呼籲「任何貨幣上寫有簡體中文字及符號都要注意」。

《芒特艾里新聞》報導，目前全美各地陸續有印有簡體中文字的假鈔流竄，其中一間位於北卡羅萊納州芒特艾里市（Mount Airy）的麥當勞，上月收到一張面額100美元的假鈔，警方指出，在面額20美元上頭，前美國總統安德魯·傑克森（Andrew Jackson）旁更大大印著「練功券」、「票樣」等字。

警方指出，目前時間接近節慶期，現金交易大且會越來越頻繁，店家可能會因人潮分身乏術而無暇仔細檢查鈔票的真偽，提醒店家，不肖人士通常會選擇在人潮眾多時或夜間下手，這2個時段可以降低被抓到的機會。

警方表示，對於假鈔是如何流入美國市場中仍待調查，芒特艾里鎮市警察局長沃特森（Dale Watson）說：「擁有假鈔並不違法，但倘若不肖人士企圖用假鈔交易，便構成違法行為。」

據了解，印有簡體中文字「練功券」的假鈔能在中國網購平台上購買到，《香港蘋果》報導，「練功券」假鈔原是不少中國銀行業用來培訓員工點算能力及辨認偽鈔的工具，但近年假鈔在不少網購平台上熱賣。

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