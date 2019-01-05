美眾院新風貌！新議長反中國 外委軍委新主席友台

2019-01-05 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國第116屆新國會3日正式開議，被視為對中國強硬的民主黨資深眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）3日回鍋當選美國眾議院議長，而眾院外交委員會新任主席恩格爾（Eliot Engel）和軍事委員會新任主席史密斯（Adam Smith），這2位都是台灣連線成員，長期關注美台發展。

去年11月美國期中大選，民主黨成功翻盤，時隔8年重掌眾議院，而川普的共和黨則小幅擴展在參院的多數席次。3日眾院議長的選舉，78歲的裴洛西以基本盤220票執掌435席的眾院。裴洛西長期關注中國人權議題，六四事件爆發後，1991年她曾在北京天安門廣場拉布條抗議。

綜合媒體報導，恩格爾接替退休的羅伊斯（Ed Royce），成為新任眾議院外委會主席，他身為台灣連線（Taiwan Caucus）成員曾多次訪台，支持台灣旅行法，並且也曾連署力挺台灣參與世界衛生大會（WHA）。

新任眾院軍委會主席史密斯也是台灣連線成員，史密斯所在的華盛頓州第9選區亞裔比例超過2成，其中不少來自台灣，他十分熟悉少數族裔的現況。

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