美中談判前夕 白宮首席顧問：蘋果技術可能已被中國偷了

2019-01-05 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國和中國即將在下週舉行貿易談判，白宮仍然對中國措辭強硬。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）透露，蘋果公司的技術可能已被中國盜竊，現在中國正在與蘋果公司展開非常劇烈的競爭。

中國商務部宣布美中官員下週將舉行貿易談判後不久，庫德洛在接受《彭博》專訪中說，「我不想在這裡做太多猜測，但蘋果技術可能已被中國盜竊，現在中國正在與蘋果公司競爭，你必須要有法治。中國政府有些跡象表明他們正在考慮這一點，他們正在關注這個問題，但我們還不知道 （實際狀況）。」

《CNBC》報導，這不是一個新問題，這些企業知道，在某種程度上，這是在中國推展業務的代價。中國顯然盜竊蘋果的知識產權和商業機密，這一事實肯定會損害該企業的業務。去年，中國的華為在智慧型手機出貨量方面超越了蘋果。

美國情報機構和司法部已採取一系列的行動，遏止中國竊取美國科技公司知識產權的駭客攻擊和間諜活動。多年來，中國及其公司強烈否認了大部分指控，使美國企業難以採取行動。

蘋果目前未對這則消息發表評論。

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