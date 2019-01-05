法海軍上將吐槽中國：東風導彈若能反艦 還研發航母幹嘛？

2019-01-05 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕法國海軍上將克里斯托夫．帕祖克（Christophe Prazuck）惹怒中國網友，原因在於他公開質疑中國超音速東風-21中程彈道導彈的反艦實戰能力，上將指出，「如果它可以擊沉航母，中國還研發航母幹嘛？」

綜合外媒報導，克里斯托夫．帕祖克去年在法國國會的軍事委員會備詢時表示，中國當然可以擁有超音速導彈，但中國東風-21型飛彈號稱航母殺手，在高速掉落時要能精準打中正在移動中的艦隊，「說實話，我不相信」，他認為，這只是一種中國軍隊在未來想達成的目標。

帕祖克解釋，「時速6馬赫的東風導彈，距離航空母艦1000公里，需要6分鐘才能到達，想像一下，航母以20節的速度移動，也就是說它以每秒10公尺的速度移動，換句話說，在6分鐘內它將移動3.6公里，因此，以純粹彈道的方式進行射擊，即使速度有6馬赫，也對移動的目標沒有意義」

帕祖克提到，彈道飛彈的戰略用途是轟炸固定目標，「除非我弄錯了，否則我們從未見過東風-21型導彈摧毀過移動目標」，若想要在導彈上搭載導航裝置，「必須顯著降低速度，使其不再是超高速導彈」，如此就無異於目前其他的反艦導彈，構不成威脅。

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