也太慘！ 新年第一天 他剛出門就被直升機砸死

2019-01-04 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名男子在本月1日於自家門口走出來時，竟然被一架墜落的直升機當場砸死，新年第一天就慘遭死劫。

根據外媒報導，位於巴西聖保羅市的小鎮烏巴圖巴（Ubatuba）在本月1日發生這起不可置信的死亡意外。今年42歲的萊特（Alessandro Correia Leite）在家裡與父親尼托（Antonio Correa Leite Neto）享用完咖啡後，步出家門不久竟被一架天外飛來的觀光直升機擊中，萊特當場慘死，直升機也墜毀。

當時這架肇事直升機正載著一對到巴西觀光的夫妻，機師也表示直升機剛起飛時就察覺有異，之後機身開始下墜時機師仍努力想要穩住，最後往地面墜落，過程全被乘客錄了下來。所幸機上3人平安，僅2名乘客受一點輕傷，但無辜的萊特則是慘死在這起墜毀意外。

尼托難過的表示，自己和兒子一起享用完咖啡以後就回臥室休息，沒多久就聽見屋外一陣巨響，趕緊出門查看，沒想到不久前剛和自己有說有笑的兒子，下一秒就天人永隔了...。

警消單位獲報後第一時間到現場處理並展開調查，該架觀光直升機的所屬公司「赫利」（Helicon）也對這起意外表達遺憾，承諾將盡全力協助死者將屬處理後續事宜。

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