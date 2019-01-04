不滿女性入內！印度神廟爆發警民衝突 1死15傷1400人被捕

2019-01-04 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕印度高院去年9月推翻了沙巴瑞瑪拉神廟（Sabarimala Shrine）持續了數十年的禁女令，但由於廟方阻擋，直到前天（2日）才有2名女性成功入廟，昨日又有1名47歲的斯里蘭卡籍女子入廟，引起廟方與傳統派人士強烈不滿，爆發大規模警民衝突，衝突中有至少1人死亡、15人受傷。

綜合媒體報導，印度沙巴瑞瑪拉神廟過去數十年都禁止未停經的女性進入，因為傳統派人士認為該神廟供奉獨身男神阿雅帕，尚未停經的女性入內是「不潔」，去年9月印度高院終於裁示沙巴瑞瑪拉神廟的禁女令，因為違反男女平等而無效，直到本週三、四才有3名尚未停經的女性成功入廟。

這3名女子入廟後，引發廟方與傳統派人士強烈不滿，與克勒拉邦（Kerala）當地警方爆發嚴重警民衝突，在警察的催淚瓦斯與水砲之下，有至少1人死亡、15人受傷、將近1400人被捕。

儘管印度高院已經裁示禁女令違憲，印度總理莫迪（Narendra Modi）對沙巴瑞瑪拉神廟與女性、警方的衝突，卻表示尊重傳統、支持禁女令，而神廟所處的克勒拉邦政府則是號召數萬名女性，舉行兩性平等示威，呼籲廟方與傳統派人士守法、開放女性入廟。

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