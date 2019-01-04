新疆知名女畫家送進教育營精神失常 判刑罪名仍不明

2019-01-04 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕新疆女畫家迪娜．依根別爾德（簡稱迪娜）去年遭到判刑3年、被送去再教育營，導致她精神失常。迪娜的叔叔3日向《自由亞洲電台》記者表示，迪娜究竟因為什麼罪名被判刑，到現在都無從得知。

根據《自由亞洲電台》報導，25歲的迪娜是新疆藝術學院畢業的高材生，主要從事哈薩克民族傳統繪畫，是當地知名的女畫家。2018年4月，她突然被送入再教育營，而進去之前就已被秘密判刑3年。《自由亞洲電台》訪問其在海外的叔叔，他表示迪娜的父親多次試圖探望女兒，然而從未成功；另外，據說迪娜被關押後患有嚴重的精神疾病，但親戚無法知悉她的病情，更不曉得她必須入獄3年的原因。

哈薩克斯坦民間組織阿塔珠爾特（Atajurt）創辦人賽爾克堅表示，雖然新疆當局從未公布當初迪娜被判刑的原因，但他猜測可能和她「具民族特色」的作品有關，因為過往也有許多哈薩克詩人、作家，就是因為其作品帶有民族色彩，就被關進集中營。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/