中國開抓了！「翻牆」罰比吸毒還重

2019-01-05 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東韶關南雄市公安局近日對一名「翻牆」的朱姓網友開罰，理由為「擅自建立、使用非法定信道進行國際聯網」，處以罰款人民幣1000元（約新台幣4500元），被發現竟比違法吸毒罰的多一倍，有網友諷刺：「吸毒自取滅亡，翻牆中共滅亡」。

據行政處罰決定書上資訊，這名朱姓網友因自去年8月起，頻繁使用藍燈（lantern pro）軟體進行翻牆上網，被官方查獲開罰。

事件曝光後有網友好奇在「廣東公安執法信息公開平台」網站上查看相關內容，發現另一名違法吸毒的陳姓民眾被處以罰款人民幣500元，竟比翻牆罪行少一倍，讓網友在推特上疑惑表示，「翻牆比吸毒嚴重？」有人則解釋：「吸毒自取滅亡，翻牆中共滅亡。兩權相害取其輕，兩權相利取其重。」

另有網友在推特指出，重慶市近日也有一名翻牆的黃姓網友收到警方傳喚通知，更讓中國網友們人心惶惶，指出「以後每天的翻牆，戰戰兢兢」。

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