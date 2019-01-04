強國人揪團到泰國當乞丐 不給錢還對著你罵

2019-01-04 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國6名男子非法進入泰國乞討，並沿街騷擾民眾，目前已遭到警方逮捕。

根據《泰國網》，中國6名殘疾男子，於去年底持旅遊簽證前入泰國，藏身在曼谷素鐵訕附近的飯店里。他們夜晚便會待在飯店裡，白天就會前往分頭曼谷的知名旅遊景點四處乞討，傍晚再回飯店。

泰國警方為了逮捕他們，出動了大批警力，並經過縝密的規劃於去年12月27日將其6人逮捕。警方表示，這群丐幫中年齡最大的46歲，最小21歲。他們平均一天至少能乞討到3000泰銖（約2874新台幣），不過每天要上繳1000泰銖（約958新台幣）給丐幫頭子。

在泰國，未經許可乞討將面臨最高一個月監禁或罰款。這6人以非法乞討、外籍人員非法入境、逾期滯留泰國等罪名，遭警方逮捕。

中國乞丐前往泰國的現象，早在今年7月就已出現，當時一名雙腿萎縮的老人，不斷騷擾路邊民眾，只要不給錢就會破口大罵，儘管遭到驅趕也死纏爛打，直到警方到場才肯離開。

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