老司機！開車開到出現幻覺 他把隧道看成學生妹屁股...

2019-01-04 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕有日本網友本月1日在推特貼出1張照片，當時他開著日產Skyline GT-R R34 NISMO進入隧道，不料卻因為想睡覺出現幻覺，把隧道看成日本學生妹穿著體育服的屁股，照片曝光後網友均認為他是「正港老司機」。

從日本網友張貼到推特的照片能見，當時他距離隧道約有20公尺左右的距離，因此可看見圓弧形的隧道口，以及與路面中央白線標齊的橘黃色燈光，在燈光照耀下2測水泥牆壁呈現出微微的粉橘色，他認為簡直就像是日本學生妹穿著體育服的臀部。

有網友為證明他所說不假，使用修圖軟體在此張照片上緩慢呈現出女性臀部的輪廓，指出從該視角觀看隧道，果真與女性臀部相似度極高。

台灣臉書粉絲專頁「加藤軍台灣粉絲團 2.0」轉載此照片，許多網友對此感到十分驚喜，相繼留言指出「剛好看片看到」、「開窗戶大喊：寶貝我要進去了」、「我也太累了，看到屁股」、「換個角度總算看懂了」、「身為一位臀控，朝臀部衝進去，我想也是合情合理的」。

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