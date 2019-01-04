簡直惡搞！婚禮蛋糕竟是保麗龍做的 新娘當場淚崩

2019-01-04 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓一對新人結婚，在宴請賓客時準備切下結婚蛋糕，沒想到切下去發現底部的蛋糕是假的！而且當初約好要招待的食物，婚顧也沒有準備，新娘當場大哭，覺得被羞辱。

根據《每日郵報》報導，26歲菲律賓女子塔馬約（Shine Tamayo）和丈夫付給婚禮顧問卡娜內阿（Krissa Cananea）14萬披索（約新台幣8萬元）籌畫他們的婚宴，沒想到大喜之日當天，教堂儀式結束後，新人和親友們抵達現場，發現完全沒有食物和裝飾，這對新婚夫婦非常無奈，被迫跑到馬路對面的餐館添購食物、飲料和托盤。

沒想到更慘的還在後頭，累翻的新娘接著切開雙層蛋糕，才發現底座是用保麗龍做的，新娘覺得很難堪，在親友前掩面痛哭；其他客人叫來警察，警方也逮捕了涉嫌詐欺、負責餐飲的卡娜內阿，全案仍在調查中。

新娘塔馬約表示，她絕對不會接受卡娜內阿的道歉，她付了大筆款項給對方，沒想到對方毀掉自己的婚禮，而且結婚本來應該是自己最珍貴的回憶，沒料到反而成為最糟的記憶。

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