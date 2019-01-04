中國男嗆澳門警有槍「牛逼啊」 員警聽完下秒開槍

2019-01-04 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國東北3名民眾近期內前往澳門旅遊，卻在昨（3）日晚間11點與警方發生衝突，他們在禁菸區內不服警方勸導，當場上演全武行，還嗆員警有槍「牛逼」，警方當場拔出配槍擊發，場面相當火爆。

綜合外媒報導，澳門警方昨日晚間11點在銀河酒店旁站崗執勤，看見有3名東北民眾在非吸菸區吸食香菸因此上前規勸，不料卻遭到他們極力抵抗，在酒店門口大打出手，警方左手拿出警棍抵擋3人攻勢，右手拔槍作出警戒姿態，旁人見狀連忙上前擋在他們之間。

3名民眾雖被路人隔開仍怒氣難消，當中1名白衣男子繼續與警方發生推擠，此時員警對空鳴槍示警，仍無法嚇阻他的攻勢，大批支援警力到場後將他們處以行政拘留，並於今日移交給澳門檢察院法辦。

中國網友們看見自己人在特別行政區丟人現眼，紛紛留言痛批，有人認為「面子是自己掙回來了，去什麼地方也要遵紀守法，不要給中國人自己丟臉了」，也有網友指出「在美國老早一顆子彈上去萬事了」，更有網友提到「我看他其實潛意識裡挺想死的」。

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