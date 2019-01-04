一地兩檢發功！中國執法人員香港高鐵站抓人

2019-01-04 19:09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國「廣深港高速鐵路」香港路段的西九龍站採行「一地兩檢」方案，一直被質疑有損香港法治。中國《南方都市報》4日報導，深圳龍崗法院12月13日曾派員至西九龍站，將一名不履行中國法律判決的男子帶回調查，是一地兩檢實施以來第二起案例。

報導指出，中國一名鄒姓「被執行人」，上月事發當日欲乘高鐵前往香港，但在在西九龍站被中國口岸邊防人員扣留，深圳龍崗法院隨後派出執行法官和法警赴港，將其帶回深圳調查。案件目前已達成和解並處理完畢。

中國法律規定，若民眾在法定上訴期滿，或終審判決作出後，拒絕履行裁決，即被列為「被執行人」。法院將視案件情形，決定是否對其採取邊境管控，若強行出入境，將被邊防檢查哨扣留並移交法院。

這是龍崗法院首宗在西九龍站執行的案件，但並非首次有中國執法人員在香港土地執法。早在去年10月31日，一名持香港永久居留證的男子龍某康，因未按法院判決，繳還購屋訂金100萬人民幣予一買家，被深圳南山法院列為「被執行人」，之後在西九龍站中國口岸區遭扣留，移交深圳南山法院。

《南方都市報》表示，「一地兩檢」是為方便旅客，但對於「被執行人」而言，這種「便利」是不存在的。香港新民黨主席兼港府前保安局局長葉劉淑儀強調，此次處理方式完全符合一地兩檢的法律安排。

葉劉淑儀補充道，若被拘捕者是香港居民，中國當局須通報港府；若嫌犯成功進入香港口岸區，便會受香港法律及司法制度保護。由於香港與中國沒有逃犯移交機制，若相關人士是香港居民，港府不會將其移交中國。

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