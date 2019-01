歐巴馬進軍歌壇？竟登上美國「告示牌」熱門歌曲榜

2019-01-04 20:33

〔即時新聞/綜合報導〕美國前總統歐巴馬(Barack Obama)4日被美媒大幅度報導,美國告示牌(Billboard)R&B熱門歌曲排行榜上出現他的名字,而且還取得不錯的名次。

綜合外媒報導,歐巴馬會出現在熱門歌曲榜上,要歸功於美國作曲家米蘭達(Lin-Manuel Miranda),他將歐巴馬在華盛頓的告別演講和其他2位美國歌手傑克森(Christopher Jackson)、溫斯(BeBe Winans)的歌聲混在一起,打造出「One Last Time (44 Remix)」這首歌。另外,歌名中的「44」,寓意來自歐巴馬是第44任美國總統。

報導還指出,「One Last Time (44 Remix)」在告示牌R&B熱門歌曲榜上名列22。去年12月22日該歌曲發表後,12月27日就得到30.7萬的網路播放次數和9000次付費下載的成績。

Former President @BarackObama has debuted on @Billboard’s Hot R&B Songs chart at the #22 spot after being featured on #Hamilton creator @Lin_Manuel’s gospel inspired “One Last Time (44 Remix).”



The song features Obama delivering George Washington’s farewell address. pic.twitter.com/yoVZKO9DQp