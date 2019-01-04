歐巴馬進軍歌壇？竟登上美國「告示牌」熱門歌曲榜

2019-01-04 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬（Barack Obama）4日被美媒大幅度報導，美國告示牌（Billboard）R＆B熱門歌曲排行榜上出現他的名字，而且還取得不錯的名次。

綜合外媒報導，歐巴馬會出現在熱門歌曲榜上，要歸功於美國作曲家米蘭達（Lin-Manuel Miranda），他將歐巴馬在華盛頓的告別演講和其他2位美國歌手傑克森（Christopher Jackson）、溫斯（BeBe Winans）的歌聲混在一起，打造出「One Last Time （44 Remix）」這首歌。另外，歌名中的「44」，寓意來自歐巴馬是第44任美國總統。

報導還指出，「One Last Time （44 Remix）」在告示牌R&B熱門歌曲榜上名列22。去年12月22日該歌曲發表後，12月27日就得到30.7萬的網路播放次數和9000次付費下載的成績。

Former President @BarackObama has debuted on @Billboard’s Hot R&B Songs chart at the #22 spot after being featured on #Hamilton creator @Lin_Manuel’s gospel inspired “One Last Time （44 Remix）.”



The song features Obama delivering George Washington’s farewell address. pic.twitter.com/yoVZKO9DQp — Pop Crave （@PopCrave） 2019年1月4日

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