輕颱「帕布」襲擊泰國南部 已造成一死一失蹤

2019-01-04 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕輕度颱風「帕布」（Pabuk）於今（4）日晚間登陸泰國南部，據消息指出，目前已有一名漁夫於返航時受大浪襲擊身亡，另有一名船員失蹤。

綜合媒體報導，輕颱「帕布」預計將於今日晚間登陸泰國，泰國氣象局表示，將於明（6）日侵襲泰國南部，預計素叻他尼（Surat Thani）、洛坤府（Nakhon Si Thammarat）將首當其衝，而素叻他尼也是蘇梅島（Koh Samui）、龜島（Koh Tao）與帕岸島（Koh Phangan）的所在地，許多遊客也已離開小島避難。

泰國政府已下令，暫停往返蘇美島的渡輪運輸，封鎖海灘度假村，而曼谷航空也於昨（3）日宣布，將暫停來回蘇美島的航班。此外，泰國政府也宣布，停止在暹羅灣兩個油氣田的探勘作業，並撤離離岸鑽井平台的工作人員。

「帕布」目前的中心氣壓為990百帕，以33公里時速持續朝西北西移動，近中心最大風速為每秒23公尺，風力驚人，在登陸前已有狂風巨浪，一艘欲返航的漁船不幸遭大浪吞襲，造成一名船員死亡、另一名失蹤。

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