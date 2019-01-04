習近平2019年首道命令 中國全軍動員

2019-01-04 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平今（4）日上午簽署2019年第1號命令，向中國200多萬名人民解放軍發布動員令，該命令在2018年由習近平首次發出，目的是要讓軍隊服從共產黨的指揮。

中國國防部發布消息，習近平上午在6名將領陪同下，接受中共中央軍委呈報：「報告主席，中央軍委2019年開訓動員令已按程序審批，請您簽署」，習近平立刻坐下在「開訓動員令」文件上簽名，並接受中國官媒記者現場拍照。

動員令內容提到，接受命令的中國人民解放軍來自各戰區、各軍種，軍委機關各部門、軍事科學院、國防大學、國防科技大學，還包括武警部隊，共2百多萬人在2019年將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為出發點，深入貫徹新時代軍事戰略方針，做好應對打仗的充分準備。

習近平去年3日首度核發「開訓動員令」，當時還在河北省保定市舉辦動員大會，將近有300部各式軍車、逾7000官兵與會出席，其餘還有超過4000個野戰操練地點，分由陸海空三軍、火箭部隊、武警部隊、戰略支援部隊與操演。

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