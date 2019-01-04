嗆「一國兩制」是謊言 郭文貴：中國「將受台灣人民猛烈反擊」

2019-01-04 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平2日在《告台灣同胞書》40週年紀念會發表演說，定調「九二共識」就是一個中國、提倡「一國兩制」，並強調不承諾放棄使用武力。中國流亡富商郭文貴今日回嗆，「一國兩制」就是個騙局，還振臂高呼預告中國共產黨政權「將遭受到台灣人民猛烈的反擊」。

郭文貴今日發布短片，指出「九二共識」、「一國兩制」在近日引起台灣社會廣大討論。郭文貴在遊艇上高喊：「台灣人民也不傻！香港就是台灣的榜樣，一國兩制誰還要啊？誰還當那傻瓜？誰還自殺啊？（中共）對台灣內部的兩全政策：全部經濟控制，全部媒體控制，將遭受到台灣人民猛烈的反擊！」

郭文貴暗指台灣某些人 不應「依靠賣台維生」

今年1月1日，郭文貴爆料，中國除了對香港進行言商必言政的「商政雙軌制」，還對台灣搞「雙全制」，也就是「全部經濟的控制」、「全部媒體的控制」，藉以完全控制台灣的民心。他說，不希望中國當局染指台灣，「我不希望看到台灣全盤皆輸紅旗飄飄，在全台依靠賣台維生，那你不是飲鴆止渴嗎？」

郭文貴說，包含中國共產黨的9000萬黨員在內，中國絕大多數的人都是好人，只要幹掉中共政權的少數統治階層，中國人民就能得到解放。他還預告將在2019年底至2020年期間，公布涉及中共最高層的「91號」絕密文件，揭露中共「以假治國」、「以貪治國」、「以警治國」、「以黑治國」的絕密證據，其中包含馬航MH370墜機的真相。

曾問中國領導人若中共垮台 中國是否長期內亂

外界擔心，若中共垮台，中國會不會長期內亂？甚至軍閥四起？郭文貴透露，他曾經問過中國的「國家領導人」這個問題。郭文貴說：「我問過這個最高的領導人，問過他4次，前3次笑笑從不回答，最後一次問他的時候，他說：『你問了我第4次了，純屬個人發言，你要發誓，永遠不給我講出去』」。

郭文貴聲稱，這名中國領導人反問他，「在中國歷史上，改朝換代什麼時候造成過長期動亂？」郭文貴說，這名領導人告知他，中國人有兩個優點，第一，當中國人有飯吃時，中國人就不會造反；第二，中國人是世界上最不好戰的民族。郭聲稱，這名領導人說：「一個資訊時代、國際化時代的到來，中國人不會在任何情況下去造反、軍閥割據」。

郭文貴說，「這位領導人讓我對他刮目相看。雖然他很懦弱，雖然他膽子很小，失去了最好的中國改革的機會，但這方面我是認可的」。一直預告西方世界將與中國全面對抗的郭文貴還強調：「2020年是結束共產黨在中國的最後一年，否則文貴就從那18樓跳下去，大家要記住我的承諾」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/