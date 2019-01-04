義國運鈔車逾8千萬現鈔遭劫 犯案手法宛如「玩命關頭」

2019-01-04 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕義大利週三（2日）發生一起離奇運鈔車劫案，4名持槍劫匪先利用大卡車截停車流，再出動怪手將運鈔裝甲車挖開，取走價值230萬歐元（約新台幣8057萬元）的現金後揚長而去。外媒認為，歹徒縝密的犯罪計畫及宏大的犯案手法，簡直像是把「玩命關頭」系列電影搬到現實。

綜合外媒報導，事發於本月2日，一輛載有大量現鈔的裝甲運鈔車，由3名全副武裝的警衛押車行駛於普利亞大區附近的高速公路上。當晚7時許，4名持有衝鋒槍的劫匪，駕駛2輛10輪卡車將運鈔車截停並制伏警衛，接著出動2架怪手把運鈔車的裝甲挖開，將其護送的230萬歐元現鈔洗劫一空後換乘另一輛交通工具揚長而去。

警方表示，歹徒的計畫非常周延，這次出動的器械與交通工具事先都已藏匿在犯案地點附近，藉著當地施工路段做為掩飾，順利避開警方注意。此外，歹徒得手後放火燃燒拿來擋路的大卡車，也成功癱瘓後方車流，不僅阻止追兵，更在現場引起騷亂，讓逃亡的過程更為容易。

押車的3名警衛均未受傷，其中1人表示，搶匪的火力及機工具令他感到震撼，另1人則稱，嫌犯執行計畫的能力與速度相當驚人，推測應已排練過無數次。至於是否有內神通外鬼的情況，仍待警方進一步調查釐清。

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