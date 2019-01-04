瑪莎拉蒂擋門 阿公暴氣撿大石頭猛砸

2019-01-04 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國天津市前天一名老人因為一輛瑪莎拉蒂擋住鐵門，一怒之下就撿起石頭猛砸瑪莎拉蒂，網友看了紛紛叫好，不過也有網友為老人擔心起高額的賠償金。

微博「黑哥爆料」貼出影片，本月2日早上接近8點時，中國天津市一輛瑪莎拉蒂直接停在社區鐵門前、擋住出入口，一名阿公在鐵門外用力開門，門不斷打到瑪莎拉蒂，好不容易進去後，氣沖沖的阿公來到瑪莎拉蒂旁，當場撿起地上的石頭，接著就毫不猶豫地猛烈砸向瑪莎拉蒂，一旁圍聚了不少民眾看好戲。

網友看了紛紛直呼過癮，「爽」、「亂停的人真的很討厭」、「該砸，最好砸的變成廢鐵」、「哈哈哈，亂停車，活該。就喜歡這種直爽的大爺」、「雖然砸車不對，但是就是忍不住拍手叫好」、「砸的好！這種隨意停車的人很自私！自己方便了帶給大家諸多不便」、「這個憤怒值錢了」。

不過也有不少網友冷靜地認為，「問題來了，老頭預計會賠多少錢？」「完全有辦法解決，非要這麼不理智嗎！搞得雙方利益都損失」、「不管怎樣，任何人沒有權利損害他人財產。遇事不要衝動啊！」

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