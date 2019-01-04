北韓大使舉家叛逃 南韓媒：去年11月就已被替換

2019-01-04 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體昨天爆料，北韓駐義大利大使上月初叛逃母國，現已受義大利政府安全保護，此事廣受國際注目。《韓聯社》今天指出，該叛逃大使去年11月初就已宣告失蹤，北韓政府當時還曾派員替換其勤務。

《韓聯社》引述義大利駐南韓使館一名負責人的說法，指北韓駐義大利前代理大使趙成吉（Jo Song Gil，音譯）從2017年10月9日起擔任北韓駐義使館代理大使，該職位在2018年11月20日由金泉（音譯）接替，目前尚不清楚趙成吉叛逃一舉與勤務被替換是否具有因果關係。

南韓國家情報院前日表示，趙成吉在去年11月初便攜妻離開使館，其後便告下落不明，趙成吉失聯原因現仍不明，但外界分析認為，他目前很有可能受到西方國家的政治庇護，準備流亡第3國。

此前的報導指出，由於這是北韓領導人金正恩掌權後，首次發生大使級駐外官員逃亡事件，傳北韓當局大為震怒，已成立「調查班」前往義國偵查，並對相關外交機構展開調查。

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