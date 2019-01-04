新眾院仍拒川普築牆經費 美政府重啟暫無望...

2019-01-04 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府去年底因預算未過導致部分機構沒錢可用，只能暫停運作，原因就在於美國總統川普念茲在茲的美墨築牆經費卡關。美國新任眾議員今日宣誓就職，由民主黨奪回掌控權，新任議長上任後隨即投票通過臨時預算案，但仍否決築牆預算，因此，這項決議預料不會在參議院通過，美政府恐持續停擺。

綜合外媒報導，第116屆美國國會今日開議，民主黨在去年大選奪回眾院多數席位，由裴洛西（Nancy Pelosi）擔任議長。新眾院首件工作就是表決臨時預算，以解決政府停擺問題，但當中不包括川普要求的美墨築牆經費。投票以239票同意、192票反對通過，有5名共和黨議員倒戈，但這項決議幾乎確定會被由共和黨把持的參議院擋下。

川普要求在政府預算中加入50億美元的築牆經費，遭到民主黨抵制，兩黨領袖預計當地時間週五赴白宮與川普協調。但政府態度強硬，副總統彭斯已表明「沒有圍牆就沒有協議」、「我們試著達成協議，但這個協議必須要有實質內容。」裴洛西則向民主黨員喊話，「我們試著要重啟政府，但我們不要築牆，在座的各位有疑問嗎？我們不要那座牆。」

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