產學專班學生變「學工」 印尼政府暫停派學生來台

2019-01-04 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕立委柯志恩日前揭露，由教育部推動的「新南向國際產學專班」，竟有大學把多名就讀「資訊管理專班」的印尼學生當成「學工」，這些學生被迫到台灣工廠工作並吃豬肉，這項消息讓印尼官方決定暫停學生到台灣參加實習。對此教育部今天緊急澄清，印尼駐台代表處官員昨日已赴醒吾科大和印尼學生座談，了解並無媒體指稱之相關情事。

香港《南華早報》報導，立委柯志恩指出，數百名來台就讀「資訊管理專班」的印尼學生，被迫到隱形眼鏡工廠打工、實習，且實習內容與學科專業根本無關。這些學生被要求每週上課2天、休息1天，其餘4天每天都要工作10小時，並負責包裝3萬片隱形眼鏡。

報導表示，印尼要求印尼駐台北貿易辦事處須妥善處理相關情事，且決定直到問題獲得改善前，暫停讓學生到台灣參加實習。據估計，目前約有6000名印尼人在台灣就讀大學，其中有1000人於2017年至2018年間參加實習計畫。

綜合媒體報導，教育部技職司司長楊玉惠今日嚴正澄清，逼印尼學生吃豬肉一事並非事實，且昨日印尼駐台代表處官員赴醒吾科大座談時，印尼學生也澄清沒有媒體所稱淪為學工等事。目前印尼駐我國官員已了解實際情況，也傳回印尼當地政府，我國駐印尼大使今天會在當地開記者會同步澄清。

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