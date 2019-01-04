美專家爆台灣漁船在關島捕獲飛碟 遭美軍收回列為最高機密

2019-01-04 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕近期熱映的電影「水行俠」描述海底世界有著先進的文明，而在真實世界中，海底是否存在先進文明甚至外星智慧生命呢？美國知名幽浮（UFO）研究專家格里爾（Steven Greer）上週接受外媒專訪時爆料，美軍不但在全球海洋追蹤外星飛行器的水下活動，最近更有證人透露，一艘台灣漁船在關島海域意外撈獲飛碟，但隨即被美國海岸防衛隊收回，此事已被列為美國政府最高機密。

台灣漁船捕獲飛碟 遭美軍收回列為機密

去年12月28日，外星智慧生命研究中心（CSETI）創辦人格里爾於《今日俄羅斯》美洲台（RT America）接受前美國明尼蘇達州州長溫圖拉（Jesse Ventura）訪問時聲稱，近期有一名在美國海岸防衛隊服役的最高機密證人向他爆料，曾有一艘台灣漁船在關島附近海域意外捕獲一個直徑20英尺（約6.1公尺）至30英尺（約9.14公尺）的碟狀物體，而該物體是一個「外星飛行器」。

據機密證人透露，美國海岸防衛隊的巡邏艦隨即趕往現場，並成功將飛碟從水中取回，該物體非常沉重，撈到船上時船體竟傾斜了45度。格里爾並未透露此事具體發生的時間，但宣稱此事已成為美國政府最高機密，近1、2個月才被揭露出來，他正在蒐集相關文件證據。

馬里亞納海溝附近有外星飛行器活動

格里爾說，這名出來爆料的證人已經提供美國國防部的相關證明文件，並透露關島當地的許多美國海軍「海豹」特種部隊成員和其他海軍人員，多年以來經常看見這些外星飛行器進出馬里亞納海溝的附近海域。位於太平洋的馬里亞納海溝是世界上已知的海洋最深處，最大深度為海平面下11,034公尺。

格里爾詢問曾是美國海軍「海豹」特種部隊成員的溫圖拉，是否在服役期間經歷過奇怪的事情？溫圖拉回應，他過去在世界各地都潛水過，但從未在水下見過任何無法解釋的東西。格里爾表示，若溫圖拉問過足夠多的同僚，就會發現有很多人經歷過奇怪的事情，但他們通常不被允許公開談論此事。

美國每年投入至少2000億美元 進行幽浮機密研究

格里爾透露，美國海軍已經用數十年在全球海洋執行搜尋水下外星飛行器的高度機密任務，他有多名在核子潛艇執行相關機密任務的證人可以證實此事。他還透露，這些外星飛行器使用特殊推進系統在水下航行，但美軍有許多專業裝備進行水下追蹤，「他們（指美軍）追蹤的物體在水下速度高達450節（約時速833公里），而且沒有尾流」，這些高度機密行動的參與者通常會被迫簽署長達70年的保密協議。

2017年12月，美國五角大廈證實曾在2007年至2012年耗資2200萬美元進行祕密UFO研究項目「先進航空威脅識別計劃」（AATIP），格里爾透露，他對此有更詳細的資訊，事實上，美國投入的預算「絕對是一千倍以上」，每年至少有2000至3000億美元投入於所謂的「不被承認的特殊機密權限計劃」（USAPs），進行外星人及外星科技相關的高度機密研究。

格里爾透露，美國海軍數十年來在全球海洋搜索水下高速航行的外星飛行器。（圖擷取自美國海軍推特）

2001年，格里爾率領數十名機密證人在華府全國新聞俱樂部（NPC）召開國際記者會，要求美國政府揭露外星真相，曾擔任「水門案」被告前中情局探員麥考德（James McCord）律師的希恩（Daniel Sheehan）為所有證人的證詞背書。（圖擷取自Vision in Consciousness網站）

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