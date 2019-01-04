睡不飽！ 日本慘賠15兆日圓「睡眠負債」

2019-01-04 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕在日本職場中，有4成國民每天處於睡眠不足的狀態，不僅影響個人健康，間接導致工作效率低落、意外風險提高等，也使日本經濟1年產生約15兆日圓（新台幣約4.3億元）的「睡眠負債」。

日本《朝日新聞》報導，日本超時工作又過勞的情形似乎已成常態，日人平均工時和睡眠時數更呈反比，使睡眠負債如滾雪球一般，形成惡性循環。據估計，其國民睡眠不足造成高達15兆日圓的經濟損失，最高佔年度GDP的3%，為世界先進國家中數一數二的「睡眠負債大國」。

報導引述，厚生勞動省的最新資料顯示，若以6小時為睡眠基準，有4成國民「睡不飽」，其中40歲至49歲的員工是睡眠不足最嚴重的世代，男女性各有48.5%及52.4%，且每日睡不到5小時的比例亦是各年齡層中最高。目前日本嚴重睡眠不足的比例為20%，該數據近10年持續增加。

報導提及，根據NHK的「國民生活時間調查」，1960年代日人平均睡眠時間近8小時，但2017年時卻減少至5小時58分，其中20%的國民處於睡眠健康高風險族群。然而並非只有勞動人口呈現睡眠減少或不足的現象，日本睡眠評價研究機構SARI的醫師白濱龍太郎表示，發生睡眠問題的人口年齡逐漸下降，因為參加課後補習、使用電子設備等因素，導致孩童睡眠不足的問題益發嚴重。

報導表示，為了解決這些問題，日本政府鼓勵推行「工作間隔制」，即雇主提供勞工下班至隔日上班間至少11小時的休息時間，並提供實施企業津貼補助，然而據《週刊朝日》的調查，截至目前僅有不到2%的企業實行。

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