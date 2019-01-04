俄請求幫修航母 傳中國竟要求索取機密技術

2019-01-04 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國以往總是從俄國購買先進的軍事裝備，但最近有外媒披露，俄國去年請求中國幫助修復俄國海軍唯一的一艘航母「庫茲涅佐夫號」（Admiral Kuznetsov），條件竟是必須提供中國先進的機密軍事科技技術。

美國《自由亞洲電台》3日引述白俄羅斯《BY24》新聞網報導稱，去年最後幾天，莫斯科和北京達成了一項軍事技術合作協議，俄國希望中國的專家幫助修理俄國海軍航母「庫茲涅佐夫號」，但做為交換條件，中國要索取俄國的機密軍事科技技術。

報導指出，目前該消息尚未得到中國和俄羅斯官方的證實，兩國官媒也未有任何報導。根據白俄羅斯媒體披露，中國向俄國索取包含生產海軍艦艇發動機零件的關鍵技術。

報導稱，俄國海軍的唯一航母「庫茲涅佐夫號」1991年服役時，因蘇聯解體而資金短缺，長期放在海港生鏽，直到2016年才有機會執行像樣的任務，出征中東的敘利亞，然而，「庫茲涅佐夫號」的鍋爐航行期間一路濃煙滾滾，成為國際著名的笑話。

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