加拿大官方最新數據 孟晚舟案後有13公民在中國被補

2019-01-04 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大外交部表示，自從華為首席財務長孟晚舟在溫哥華被捕後，有13名加拿大人陸續在中國遭到拘留，而其中至少有8名已被釋放。

加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）今天報導，加拿大外交部發言人貝魯勃（Guillaume Berube）的聲明指出，加國政府了解自2018年12月1日以來，不包括香港在內，有13名加拿大人被拘留在中國，13人中至少有8個已被釋放。

報導提到，目前已知被中國逮捕的加拿大人分別為前外交官康明凱（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor）和教師麥克弗（Sarah McIver），其中麥克弗12月在中國教英語時被捕，她是8名被釋放的人之一，已返回加拿大，康明凱和史佩弗則仍被關押，加拿大外交部並沒有透露其他被拘留的加拿大人身分。

加拿大政府官員表示，共有約200名加拿大人因涉嫌違法行為在中國進行法律訴訟，其中許多人已被保釋或緩刑。消息來源稱，在中國被拘留的加拿大人數量保持相對穩定，近年來沒有明顯增加或減少。相比之下，該消息人士稱，現在有近900名加拿大人被拘留在美國。

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