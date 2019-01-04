香港楊鳴章主教病逝 生前拒絕「平反六四」惹議

2019-01-04 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕天主教香港教區主教楊鳴章因肝衰竭於昨日下午病逝，享壽73歲，有媒體報導，2017年被羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）任命為香港教區主教的楊鳴章，生前曾因一些親中言論引發爭議。

《美國之音》報導，出生於上海的楊鳴章，1978年成為羅馬天主教香港教區神職人員，2017年，羅馬天主教教宗方濟各任命他為香港教區主教。去年楊鳴章曾在梵蒂岡向教宗方濟各親辭主教職務，但在回到香港後，楊鳴章澄清他還沒有退休的打算。

生前楊鳴章有許多言論曾引發爭議，例如香港民主派籌備「佔中運動」時，楊鳴章曾表示，教會不鼓勵也不制止教徒參加佔中運動，一旦示威發生，教會也阻擋不到，「但會幫助被逮捕的佔中天主教徒」，他因此遭到香港左派批評，隨後他澄清並非表態支持公民抗命，也不希望捲入政治角力。另外，楊鳴章曾以吸毒比喻同性戀，引起香港社會大眾批評。

此外，楊鳴章也有部分親中言論引發爭議，例如他被問到「平反六四」問題時，說現在已經做不了什麼，還暗指「那面牆是硬的」，所以不會跟那面牆硬碰；對於中國當局強拆教堂十字架，楊鳴章竟說中國對宗教有規定管制，被拆的十字架可能跟建築物安全有關，所以會尊重當地規定。

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