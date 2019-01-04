大英帝國回歸？！ 英計畫在亞洲建軍事基地恐讓中國跳腳

2019-01-04 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國在17至19世紀稱霸全球海權，殖民地數量之多，擁有「日不落帝國」之稱。英國國防大臣近日受訪時表態，英國可能在亞洲建造軍事基地，這將是二戰後英國的重要時刻。外媒分析，若英國要在亞洲重起爐灶，反彈最強烈的無疑會是中國。

英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）接受《星期日電訊報》（Sunday Telegraph）專訪，提出英國脫歐後可能在亞洲建造軍事基地的構想，「這是我們國家自二戰結束後最重要的一刻，我們將成為真正影響國際局勢的角色，軍事在這當中的重要性不言可喻。」軍事基地可能選在新加坡或汶萊，兩國在過去分別為英國的殖民地和藩屬國。

根據《CNN》報導，英國在2013年至17年是全球第六大武器出口國，2008至2017則是全球第二大軍事出口國，因此，若在新加坡建造軍事基地，亦可成為軍事硬體的展示間，對英國脫歐後的經濟將帶來正面影響。

但無論在新加坡還是汶萊建軍，無可避免地要與中國正面交鋒。中國外交部長王毅先前與英國外長杭特（Jeremy Hunt）會面時，要求對方不要在南海爭議上選邊站，杭特當時保證英國不會這麼做。

但英國第一海務大臣兼皇家海軍參謀長瓊斯（Philip Jones）接受《金融時報》訪問時表示，英國會支持他們在亞太地區的盟友，並對抗中國違反國際海事法的行為，「如果你要恣意解釋法律，那必然會受到反抗，你也將會看到其他國家開始自行解釋法律。」

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