捐精者有67名孩子 女同志被授精竟愛上他

2019-01-04 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名現年42歲母親潔西卡（Jessica Share），原本是名女同志，和前妻以「注射授精」的方式，先後生下2名女兒，當這段婚姻宣告終結後，潔西卡帶著大女兒尋找孩子的「生父」，沒想到竟愛上職業捐精男艾倫（Aaron Long）。

《BBC》報導，潔西卡和前妻因為想要有個孩子，於是在2004年時使用艾倫的精子，進行「注射授精」，並於隔年生下大女兒艾莉絲，之後潔西卡的前妻再次使用艾倫的精子，生下第2名女兒。然而這段婚姻在10年後以離異收場，潔西卡帶著艾莉絲，2女兒則由前妻照顧。

報導表示，在艾莉絲11歲時，興起尋找生父的念頭，潔西卡遂循線找到了艾倫。一開始，2人透過社群網站聯繫，之後更進一步於現實見面，沒想到竟讓潔西卡愛上艾倫，還大讚他「有思想，富有文化內涵且善解人意。」

報導提及，現年52歲的艾倫是職業捐精男，年輕時不知道該做什麼，但在看到一則賣精賺錢的廣告後，自此打開他的捐精之路，從1994年以來估計已有67名「孩子」。目前艾倫於西雅圖開設一間共同之家，和他的孩子及當年被授精的媽媽們能夠見面，潔西卡也帶著艾莉絲住進來。

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