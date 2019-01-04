中共逾112萬黨員深入新疆家庭 強制「結對認親」

2019-01-04 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央統戰部2日在微信以長文宣傳共產黨幹部與新疆民眾「結對認親」政策，宣稱已經有112萬中共幹部深入維吾爾族家庭，與維吾爾人一起生活。美國媒體先前分析，這種「結對認親」的政策，其實是在監視維吾爾人，決定是否要送進「再教育營」進行關押。

綜合媒體報導，中共中央統戰部微信公眾號「統戰新語」2日發表2950字的文章，表示截至2018年12月底，全疆各地州市、各機關企事業單位、中央駐疆單位、新疆軍區、生產建設兵團、武警新疆總隊等部門單位共有112多萬名幹部職工與169多萬戶各族基層群眾「結對認親」。

中共當局所謂的「結對認親」政策，就是要求各級幹部職工分批次來到農村社區，自帶行李住進結親戶家中，與他們「同吃、同住、同勞動、同學習」。

《紐約時報》曾在去年12月報導，「結對認親」始於2014年，中共派遣了20萬名黨員，包括少數民族黨員，在維吾爾人的村子裡常住，聲稱此乃「訪民情、惠民生、聚民心」。之後2016、2017年也繼續派遣，任務包括監視通報、「教育轉化」被關押者的親人家庭等。

《紐約時報》認為，這些共產黨幹部在維吾爾人面前表現得像大哥大姐，實際上是在監視維吾爾人，洗腦孩童「愛中國」、「愛習大大」，並且決定是否要送進「再教育營」進行關押，就像是「不請自來的客人」。

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