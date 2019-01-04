華為用iPhone發文被抓包 負責人員慘遭減薪、降級

中國手機廠華為出糗，在官方推特發短文和動畫祝賀2019年新年快樂，卻被抓包右下角出現「via Twitter for iPhone」。（法新社）

2019-01-04 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國手機廠華為出糗，在官方推特發短文和動畫祝賀2019年新年快樂，卻被抓包右下角出現「via Twitter for iPhone」，顯示這則推文是用蘋果手機發出，對此中媒報導，華為做出減薪、降級等懲處。

《新浪網》報導，根據一份曝光的文件顯示，這次出糗貼文是由「華為海外社交媒體日常運營服務商Sapient」所發布，之所以誤用iPhone發布貼文，是因為操作過程中因為VPN網路問題，無法由電腦發布新年祝福貼文，為了趕在跨年時間發文，因此用iPhone插入香港電話卡，直接連到防火牆外在華為官方推特貼文。

報導指出，華為對相關人員進行處罰，其中操作者林孝聰承擔直接責任，個人職級下降一級、月薪減薪5000元人民幣（約台幣2.2萬元），數位行銷團隊主管屈凡利個人職級下降一級、月薪減薪5000元人民幣、年度考核不高於B、凍結個人職級晉升、調薪、凍結期12個月。

報導表示，對於這份文件的真實性，華為並未回應。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/