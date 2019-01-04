美維持赴中旅遊建議 提醒中國任意執法

2019-01-04 05:12

〔中央社〕美國國務院今天更新對中國旅遊安全提醒，仍維持第2級，但提醒公民前往中國旅行時，要慎防中國任意執法，可能以「出境禁令」禁止美國公民離境，並提醒在當地謹言慎行。

去年12月初華為科技副董事長兼財務長孟晚舟在加拿大遭到逮捕後，2名加拿大公民隨後遭到北京拘留，當時曾傳出美國考慮升高赴中國旅遊警示。不過，美國國務院網站今天並未做出調整，中國仍維持原先的第2級。

國務院在赴中國旅遊安全提醒網頁中呼籲美國公民要注意中國政府任意執行法律，以及對雙重國籍公民的特殊限制，並提醒在當地應謹言慎行。

網頁指出，中國當局聲稱有權得以「出境禁令」（exit bans）為由禁止美國公民離境，有時會遭滯留多年，以迫使美國公民參與中國政府調查、誘使他人從國外返回中國，或是幫助中國政府解決有利中方的民事糾紛。

旅遊警示提醒美國公民可能會遭到拘留，且無法獲得美國領事協助，也可能會被以「國家安全」為由，遭到長時間審訊或拘留，美國公民也可能因為在私人電子郵件中批評中國政府遭到拘留或驅逐出境。

國務院也特別提到，在新疆維吾爾與西藏自治區的安全檢查與警力增加等額外安全措施十分常見，當局可能會在短時間內實施宵禁與旅遊限制。

在台灣旅遊安全提醒方面，國務院也有最新更新，台灣仍列第一級。（編輯：嚴思祺）

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