荷媒：美提供台灣更多協助 激發習近平挑釁

2019-01-04 02:04

〔中央社〕中國國家主席習近平昨天發表對台談話，荷蘭商務日報認為習近平這回強調外國勢力不得干涉，這顯然是針對美國而來，美國對台灣提供更多支持，讓習近平愈發挑釁。

習近平昨天提出對台5項原則，強調堅決挫敗「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」，並以「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」作為「九二共識」內涵，倡議在上述前提下，透過「民主協商」、「政治談判」探索「一國兩制台灣方案」。

根據駐荷蘭代表處今天彙整資訊，荷蘭商務日報（NRC Handelsblad）以「習近平加重對台灣和美國的語氣」為標題報導，認為習近平威脅使用武力以阻止美國介入。

商務日報指出，中國使用武力威脅和敦促統一並非新的說法，但這回語氣格外尖銳，強調外國勢力不得干涉（統一）議題，這項警告是針對美國而來。川普上台後，美國提供台灣更多的支持，但統一台灣可是中國外交政策的基石，美國對台灣提供更多同情和支持，再加上台灣總統蔡英文希望和中國保持距離，這些讓習近平愈發挑釁。

這份報導指出，蔡總統拒絕接受習近平統一的提議，而台灣人民贊成和中國統一仍然是少數，更多人民支持維持現狀。

而另一份特洛日報（Trouw）刊出「中國盯著台灣，也盯著2019年」報導指出，中國國家主席習近平向台灣發出統一信息，許多人對此擔心。雖然這並不是說中國海軍很快會朝著距離中國大陸160公里的島嶼台灣進攻，但習近平這回明確指出了統一必須實現，而且會按北京的安排來進行。

特洛日報指出，事實上，台灣怎麼看都是一個獨立的國家，雖然只有17個國家承認它的獨立地位；至於「一國兩制」作法，1997年香港回歸中國後，北京逐漸掏空香港法制，破壞了民主，在香港實行結果並不符合港人的期望。

報導中說，不少人憂心在中國政府統治下，民主和自由最後會所剩無幾，在台灣只有少數人支持統一，但最近這種親北京的趨勢似乎有所上升。（編輯：嚴思祺）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/