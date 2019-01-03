英資安公司：中企用天氣app秘密蒐集用戶個資

2019-01-03 23:35

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報2日報導，根據英國倫敦資安公司「上游系統」（Upstream Systems）的研究，中國深圳的TCL通訊公司推出的一款預報天氣的手機免費app，Weather Forecast—World Weather Accurate Radar，在全球各地蒐集大量具有身分識別性的個資，以及還企圖在未取得使用者許可下訂閱付費服務。

上述引發資安疑慮的app在Google Play上可免費下載，目前被下載次數超過1000萬，評鑑高達4.4星。「上游系統」說，TCL在中國的伺服器會透過該app蒐集包括手機使用者的地理位置、電子郵件地址、以及每隻手機專屬的國際移動設備識別碼（IMEI）等資料。

許多受歡迎的手機app都會蒐集使用者個資，其中天氣預報app需要使用者位置以提供天氣資訊。但美國舊金山行動安全公司Wandera副總裁柯文頓認為，中國TCL的這款天氣app要求的資訊多得超乎規範，像是要求取得使用者的IMEI碼與電郵地址。柯文頓說，他不會下載這款app，app要求使用者提供此等具有特定識別力的資訊真的很有問題。「上游系統」的安全部主管曼尼亞提斯則表示，所有資料蒐集都是在背景傳輸，使用者根本沒機會看到警告。

此外，「上游系統」說，這個原名為Weather—Simple weather forecast的app還偷偷讓超過10萬名在巴西、馬來西亞與奈及利亞等國的TCL低成本手機阿爾卡特（Alcatel）的用戶，付費使用VR服務。TCL通訊旗下有黑莓、TCL與阿爾卡特三個手機品牌。

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