87歲老奶奶超愛《動物之森》 4年玩了3850小時！

2019-01-03 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名遊戲公司「任天堂」所開發的知名遊戲《動物之森系列》，由玩家扮演擬人的動物生活在村莊裡，展開各種生活，遊戲以其開放性與社交性風靡全球；日前國外有名孫子在幫高齡87歲的奶奶把遊戲資料轉移到新的遊戲機時，發現奶奶在4年間花了3850個小時在《動物之森》上，是超級粉絲。

綜合外媒報導，這位高齡87歲的奶奶可說是動物之森的「骨灰級玩家」，他的孫子保羅‧哈伯斯（Paul Hubans）日前發現奶奶的3DS壞了，因此他與家人決定在耶誕節買一台全新的遊戲機給奶奶，當哈伯斯幫奶奶把3DS裡的《走出戶外：動物之森》遊戲資料進行轉移時，發現奶奶4年來共玩了3850個小時，大概是160天的時間。

根據哈伯斯在twitter的推文可以得知，奶奶在2014年到2018年之間，一共登入了《走出戶外：動物之森》2521次，共3580小時，平均每天玩了2.5個小時，算是個相當驚人的記錄了。

哈伯斯在twitter發布推文後，也引起網友廣大的迴響，有網友想在《動物之森》裡加他奶奶好友，不過哈伯斯發現3DS版本《走出戶外：動物之森》已經有段時間沒有更新了，因此哈伯斯正在將自己的遊戲片賣掉，想幫奶奶升級成任天堂「Switch」電視遊戲機，讓奶奶可以玩到最新版的《動物之森》系列作品。

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