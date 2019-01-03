愛爾蘭《家暴法》新制上路 精神虐待視為犯罪

2019-01-03 22:53

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕愛爾蘭《家庭暴力法》新制今年元旦起正式生效，其中明文規定精神虐待、情感虐待可視為犯罪行為；精神（情感）虐待包括孤立、語言暴力，旨在主宰他人行動與剝奪他人自尊的「高壓控管」行為等。專家指出，儘管心理虐待比身體虐待更難識別，但心理虐待可帶來與身體虐待同等的傷害。

愛爾蘭司法暨平等部部長佛蘭納根（Charlie Flanagan）2日說，身體虐待長期被視為家庭暴力的主要形式，但非身體暴力的虐待，同樣濫用親密關係間獨特的信任感，對受害者來說，具有同等程度的侵害；新規定能傳達出明確的訊息，即社會無法再容忍親密關係之中，單方面對信任的嚴重迫害。

愛爾蘭《家暴法》新制還包括禁止未成年男女結婚，將「強迫結婚」視為刑事犯罪行為，放寬安全保護令申請限制等。愛爾蘭是少數將親密關係「心理虐待」視為刑事犯罪行為的國家；法國2010年明訂「精神暴力」可處最高3年徒刑與4萬5000歐元（約160萬台幣）罰款，英格蘭和威爾斯2015年將親密關係「高壓控管」行為定調為刑事犯罪，蘇格蘭去年則通過了類似法規。

歐盟基本人權署2014年調查婦女受暴力侵害情況的一份大型研究顯示，愛爾蘭女性受訪者中，有31％曾遭遇來自親密伴侶的心理虐待，23％曾經歷高壓控制型的親密關係。根據愛爾蘭家暴防治組織女性之友（Women's Aid）統計，愛爾蘭前年通報約1萬5833起家暴案件，其中高達83％施暴者為男性，並有約1萬件被歸類為心理虐待。

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