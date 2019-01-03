美國嬤接受器官移植 對方過敏體質竟跟著上身…

2019-01-03 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州有個68歲阿嬤因肺氣腫，接受器官移植，沒想到阿嬤在術後開始對花生等堅果產生過敏。醫師研判，捐贈者有堅果過敏體質，但轉移到受贈者身上的案例相當罕見。

據《LiveScience》報導，阿嬤因肺水腫，導致肺部氣囊受損，呼吸困難，在移植22歲男性捐贈者的左肺後，阿嬤身體逐漸康復。不過，阿嬤出院前，突然感到胸口緊繃，醫師發現，阿嬤是吃完花生醬三明治後，才感到不適，儘管阿嬤沒有出現起疹子等典型過敏症狀，但醫師研判，阿嬤是對堅果過敏。

測試後也發現，阿嬤對杏仁、腰果等其他堅果過敏，不過，阿嬤過去並沒有相關病史。醫師認為，是因為捐贈者有過敏體質，才藉由器官移植，轉移到阿嬤身上。

醫師指出，食物過敏轉移到受贈者身上的案例十分稀少，過敏現象有可能在移植後幾天到幾個月內出現，目前不確定這項過敏會不會伴隨受贈者一生。研究顯示，阿嬤服用的藥物「他克莫司（tacrolimus）」會抑制體內免疫系統排斥器官，這很有可能是阿嬤得到食物過敏的原因之一。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/