北京學者：中國對自己人沒吸引力 何談和平統一

2019-01-03 22:36

〔中央社〕中共總書記習近平2日發表談話，數度提及統一。北大學者表示，如果要和平統一，中國必須有吸引力，但中國現在「連對自己的人都沒有吸引力」，且軟實力也不如台灣。

港媒有線新聞2日播出對北京大學國際關係學院教授梁雲祥的採訪。他認為，無論是武力或軟實力，要實現兩岸統一都很困難。

梁雲祥說，武力統一上最大的阻礙是美國的存在；而和平統一最大的阻力是中國自身的政治改革，因為台灣沒有辦法接受中國當前的管理制度和價值觀。

他說，如果沒有美國的存在，「台灣肯定打不過大陸」；如果和平統一，中國必須有吸引力。然而中國現在連對自己的人都沒有吸引力，還有好多人想移民、出國，那台灣為什麼願意回來呢？對吧，誰都不傻。」

梁雲祥認為，中國方面「硬實力不如美國，軟實力不如台灣」，是統一最大的問題。

習近平2日在「告台灣同胞書」40週年紀念會上發表講話，強調和平統一目標。但針對台獨和外部勢力干涉，並未承諾放棄使用武力。

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