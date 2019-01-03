被日本點名「2018最不文明」 中國網友無奈承認

2019-01-03 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕日媒電視台在近日評出「2018最不文明遊客排行榜」，中國以各種脫序、無理的行為在這份榜單上名列第一，其次是韓國和俄羅斯。此事被中國媒體報導後，不少中國網友無奈地承認「國人出門丟臉也不是第一次了」。

朝日電視台近日報導指出，2018年日本接待外國客3000萬人次，其中中國遊客約有778萬人次，約占了總人數的30%，朝日電視台整理了2018年外國遊客在日的各種不文明表現，以中國人上榜次數最多。

朝日電視台盤點了中國遊客不文明行為，包括京都嵐山的竹林，竹子被刻上中文字、遊客站在馬路中間拍照，阻塞交通、遊客不顧「禁酒」規定，爬山飲酒，以及在水池裡洗刷衣服、朝水池扔硬幣導致環境被汙染......等等。

除了日本，俄羅斯也多次報導了中國遊客的不文明行為，去年10月俄羅斯旅遊業者甚至為中國遊客印製宣傳手冊，給出8建議，包括：晚上11點後保持安靜；不要觸碰別人，若有人擋路請告知他；不要插隊，遵循先來後到的原則。

此事被中媒報導後，不少中國網友感到相當汗顏，表示「很無奈的承認」、「這個應該沒錯」、「國人出門丟臉也不是第一次」、「不要臉？早就不要了」、「正常發揮」、「這個我信，因為太多丟人的事情了，而且素質水平，心裡都有數」。

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朝日電視台盤點中國遊客不文明行為影片

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