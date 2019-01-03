帶3歲男童進「女澡堂」遭拒 中國阿嬤氣炸：別用齷齪的想法看待！

2019-01-03 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名阿嬤日前欲帶著年僅3歲的孫子，一同進入女性澡堂洗澡，不料遭到店家以「男女有別」拒絕，讓她當場氣瘋，直呼「孩子懂什麼？為什麼要用你們那齷齪的想法剝奪孩子的權利？」

綜合中媒報導，去年12月31日，長沙一名阿嬤打算帶著3歲的孫子到女性澡堂洗澡，然店家卻認為「男女有別」，且男童的身高已超過90公分，遂將男童從女性澡堂趕出，然而該名阿嬤則無法接受店家的做法，堅持「孩子還小」，沒有必要將孩子阻擋在外，更當場飆罵店家「不講人情」、「用齷齪的想法剝奪孩子的權利」，讓一旁的小孩也都嚇哭了。

事後該店經理也出面回應，「3歲的孩子已經懂事，實在不適宜到異性浴池洗澡」，會有這樣的規定也是希望避免尷尬，希望大家能夠互相理解。另外，事發當時店家的人手也剛好不夠，否則他們也會再派一個男員工陪同小孩到男浴室洗。

對此許多網友認同店家的做法，紛紛留言「如果是孫女，你肯定也不願意把她帶到男澡堂洗澡」、「你有想過其他小妹妹的感受嗎」、「3歲小孩已經知道男生和女生不一樣了」，不過也有網友坦言，「感覺可以通融一下，小朋友又不可能自己洗」。

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