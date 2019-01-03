真相為何？ 荷蘭海灘撿到5個德國人骨灰罈之謎

2019-01-03 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭一名少年日前在海牙（Hague）北部的諾德韋克（Noordwijk）撿到數個有重量的骨灰罈，事後才發現原來是當地的航運公司員工「手滑」造成海葬失誤，導致骨灰罈落海飄洋，而該公司2日也出面向社會大眾道歉。

綜合外媒報導，14歲的范杜津（Maarten van Duijn）當時是和父親在海灘散步，一同尋找海豹，豈料最後卻發現一個寫有出生日期、死亡日期、火化日期和「收集用」字樣的鋁罐，起初他們以為罐內可能藏有毒品，結果之後幾天卻又連續撿到另外2個骨灰罈，而它們都來自德國北部的一處火葬場。

報導指出，經范杜津的父親致電聯絡火葬場後，才發現是荷蘭航運公司「Trip Scheepvaart」在進行海葬時發生失誤，導致裝有3個骨灰罈的箱子滑出船的欄杆落海，最終漂至荷蘭海岸。

該公司發言人蘿絲（Silvia Roos）表示，3個骨灰罈都是屬於德國先人的，目前其中2個骨灰罈已完成補辦海葬儀式，之後他們會盡快完成第3個骨灰罈的海葬程序。

據了解，德國檢方正在了解狀況，調查這起事件是否有觸犯對亡者不敬的罪行。

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