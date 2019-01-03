加拿大魯蛇帶酒闖白宮 拜託川普幫他「找老婆」

2019-01-03 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普一直奉行「南美人進不來，美國發大財」的政策，他這「霸氣」形象可能也讓人心生嚮往，認為川普有求必應；有位加拿大人或許就是這麼想的，因此他在當地時間1月3日凌晨，帶著2瓶加拿大名酒「皇冠威士忌」闖入白宮，想請川普幫他「找老婆」。

綜合外媒報導，負責總統維安的美國特勤局表示，這名叫伊安尼‧喬治普洛斯（Yianny Georgopoulos）的加拿大籍男子，在1月2日深夜12點之後，帶著2瓶加拿大名酒「皇冠威士忌」偷偷靠近白宮外圍的北區禁地，移開一個車障後一路進入白宮；但喬治普洛斯的行為被特勤局的幹員發現，立刻喝止他進續前進，並將喬治普洛斯就地逮捕。

喬治普洛斯被特勤局逮捕後移交給華府警方處理，他向警方反覆供稱自己想見「川普總統」，想送他2瓶威士忌當見面禮，並拜託川普幫自己「找老婆」，不過最後喬治普洛斯還是沒有見到川普，就被警方依「非法入侵」逮捕，而他也向警方坦承自己過去有威脅家人與跟蹤表親的前科。

不過，雖然川普再婚3次，但他其實是位知名的「不酒人士」，所以喬治普洛斯甚至連禮物都挑錯了；而喬治普洛斯的鬧劇也讓人啼笑皆非，有媒體還大開玩笑，稱喬治普洛斯應該要帶汽水跟麥當勞的麥香魚漢堡，成功見川普的機會才會大增；美國網友也紛紛拿這件事開玩笑，表示「他明天會是新任參謀總長」、「雖然不知道川普是否能幫他找到妻子，但肯定能給他一些AV女星的名單」、「不能怪他，至少他知道川普有辦法娶到3位妻子」

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