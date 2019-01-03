中國宣傳豬瘟強調對人無害 導致消費者多不在意

2019-01-03 19:29

〔中央社〕非洲豬瘟疫情在中國爆發了5個月後，隨著境內外訊息的傳散，少數中國民眾已知曉疫情。但有消費者坦言，相較其他會影響人體健康的食安問題，非洲豬瘟不感染人，因此較不在意。

非洲豬瘟在中國爆發至今滿5個月，官方雖未完全封鎖消息，但宣傳側重「穩定人心」。舉例來說，中國官員遭究責的消息並未廣為發布，也少見中媒報導；至於中國農業農村部非洲豬瘟防控專頁在通報疫情之餘，也持續釋放「正能量」。

非洲豬瘟防控專頁今天發表「中國肉類食品綜合研究中心王守偉：非洲豬瘟不會影響豬肉食用安全」的文章，開頭寫著，非洲豬瘟不是人畜共患病，消費者完全不用擔心食用豬肉感染疫病的問題。

文章宣稱，中國農業農村部從源頭上有效防止染疫豬肉進入加工環節和消費市場，非洲豬瘟病毒對高溫較為敏感，以攝氏60度持續加熱20分鐘即可滅活。不必因為某地發生非洲豬瘟疫情就不吃豬肉，暫停供應豬肉製品也是沒有必要的。

正面的喊話，在中國食安問題屢傳的大背景下，難以引起消費者關切。中國王姓民眾表示，去台灣才知道非洲豬瘟已在中國蔓延，但就算知道也並不特別關心，「食安問題太多了，非洲豬瘟不影響人，相較之下沒那麼重要」。

也有中國民眾質疑政府的宣傳方向搞錯重點。唐姓民眾指出，要關切的是，養豬戶們是否擔心虧損，而對疫情隱匿不報，如此一來，非洲豬瘟將不可能根除。此外，問題豬肉流到市面，不是「吃了沒事」就沒事，要細究人謀不臧的部分。

喬姓民眾從中媒的通報中得知非洲豬瘟的疫情訊息，但他表示，因為官方強調不感染人，家人、朋友還是照樣食用豬肉。此外，在高速公路口也都能看見檢疫車攔查載有豬隻的車輛，「感覺政府有在做事，不會太擔心」。

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